Каллас отреагировала на слова Трампа, что Россия совершила "ошибку" в Сумах

Комментируя реакцию президента США Дональда Трампа относительно российской атаки на Сумы 13 апреля, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия должна осознать, что ее полномасштабное вторжение было ошибкой.

Заявление Каллас в Люксембурге на пресс-конференции по итогам Совета министров по иностранным делам приводит "Укринформ", пишет "Европейская правда".

Каллас ответила на вопрос журналистов о том, что ближе к истине – выводы многих европейских министров, что Россия нанесла умышленный ракетный удар по Сумах, или убеждение президента США Трампа о том, что Россия в этом случае "допустила ошибку".

"Я думаю, интересам всех соответствует, чтобы Россия поняла, что она совершила ошибку. Но что она совершила ошибку, когда атаковала Украину. Что она не сможет победить в Украине, потому что воля народа Украины не сломлена", – сказала Каллас.

Она добавила, что европейские страны и не только они будут стоять рядом с Украиной и в дальнейшем.

"Надеюсь, это очевидно для многих сейчас: если вы хотите остановить убийства, то должны остановить Россию, которая и совершает все эти убийства", – подчеркнула Каллас.

Она отметила, что все 27 стран ЕС хотят мира и поддерживают предложение о прекращении огня. Украина, добавила Каллас, также согласилась на безусловное прекращение огня уже более месяца назад, но этого не сделала Россия.

"Пока что мы видим, что одна Россия хочет войны. Мы видели эту самую смертоносную атаку, которую Россия осуществила вчера на город Сумы, в выходной день. Очевидно, что россияне не хотят мира. Совсем. Поэтому единственный путь, чтобы привести их к серьезным переговорам, – это применить больше давления на Россию", – отметила высокая представительница ЕС.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в понедельник также подчеркнул, что российские войска оказались в Украине не по ошибке.