Британія ввела санкції проти іранської мережі за атаки на єврейські об’єкти у Європі

Британський уряд запровадив санкції проти іранської злочинної мережі, що базується у Швеції, та її лідера, посилаючись на роль угруповання в нападах на ізраїльські та єврейські об'єкти по всій Європі.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву, передає "Європейська правда".

Британія заморозила активи групи, відомої під назвою "Мережа Фокстрот", а також заморозила активи й заборонила в'їзд Раві Маджиду, який, за словами уряду, очолював цю мережу.

"Британія націлилася на цю злочинну мережу та її лідера Раву Маджида через їхню причетність до насильства проти єврейських та ізраїльських об'єктів у Європі від імені іранського режиму. Велика Британія не буде миритися з цими погрозами", – заявив міністр закордонних справ Девід Леммі.

Водночас Леммі не уточнив, про які саме інциденти йдеться.

Звернемо увагу, міністри закордонних справ Європейського Союзу в понеділок, 14 квітня, ухвалили санкції проти Ірану через затримання громадян ЄС.

Німецькі ЗМІ нещодавно дізналися, що правоохоронці запобігли ймовірному теракту у синагозі в місті Галле, яка вже зазнавала нападу у 2019 році.