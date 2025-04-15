Британия ввела санкции против иранской сети за атаки на еврейские объекты в Европе

Британское правительство ввело санкции против иранской преступной сети, базирующейся в Швеции, и ее лидера, ссылаясь на роль группировки в нападениях на израильские и еврейские объекты по всей Европе.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление, передает "Европейская правда".

Великобритания заморозила активы группы, известной под названием "Сеть Фокстрот", а также заморозила активы и запретила въезд Рави Маджиду, который, по словам правительства, возглавлял эту сеть.

"Британия нацелилась на эту преступную сеть и её лидера Раву Маджида из-за их причастности к насилию против еврейских и израильских объектов в Европе от имени иранского режима. Великобритания не будет мириться с этими угрозами", – заявил министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

В то же время Лэмми не уточнил, о каких именно инцидентах идет речь.

Обратим внимание, министры иностранных дел Европейского Союза в понедельник, 14 апреля, приняли санкции против Ирана из-за задержания граждан ЕС.

Немецкие СМИ недавно узнали, что правоохранители предотвратили вероятный теракт в синагоге в городе Галле, которая уже подвергалась нападению в 2019 году.