У ЄС погодили санкції проти Ірану за захоплення заручників

Міністри закордонних справ Європейського Союзу в понеділок, 14 квітня, ухвалили санкції проти Ірану через затримання громадян ЄС.

Про це повідомило агентство Reuters, яке ознайомилося зі списком санкцій, передає "Європейська правда".

Як інформується, міністри закордонних справ ЄС погодили санкції проти семи іранських фізичних осіб і двох організацій через затримання громадян Євросоюзу, яке ЄС називає політикою спонсорованого державою захоплення заручників.

Агентство зазначило, що до списку санкцій увійшли директор тегеранської в'язниці "Евін", а також кілька суддів та інших працівників судової системи.

Головна в'язниця в місті Шираз була серед організацій, що потрапили під санкції.

У грудні 2024 року в Ірані затримали італійську журналістку Чечилію Сала, яка поїхала туди у відрядження. Офіційний Рим назвав її арешт неприйнятним.

На початку січня 2025 року у Міністерстві закордонних справ Франції закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Ірану, принаймні до того часу, коли вдасться звільнити усіх затриманих там французів.

Йдеться про трьох громадян Франції: подружжя Жака Парі і Сесілі Колер, яких утримують з травня 2022 року за звинуваченнями у шпигунстві та француза на ім’я Олів’є, теж затриманого у 2022 році, його прізвище не розкривають на прохання родини.