У США на адміністрацію Трампа подали позов через безпрецедентні тарифи

У США подали до суду позов стосовно перевищення повноважень президентом Дональдом Трампом у його рішенні про запровадження масштабних тарифів проти усіх країн світу.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

14 квітня до Суду США з міжнародної торгівлі подали позов з вимогою заблокувати Трампове рішення про тарифи, наполягаючи, що президент вийшов за межі своїх повноважень.

Позов ініціювала позапартійна організація Liberty Justice Center від імені п’яти невеликих американських компаній-імпортерів, які ввозять товари з країн, що потрапили під масштабні тарифи. Серед них є, наприклад, імпортер алкогольних напоїв з Нью-Йорка та імпортер музичних інструментів та навчального приладдя з Вірджинії.

Скарга стосується усіх Трампових тарифів від 2 квітня, які він тимчасово пом’якшив для більшості країн, а для Китаю підняв до 125%.

"Жодна особа не має мати повноважень встановлювати тарифи, які мають настільки масштабні глобальні економічні наслідки. Конституція надає право встановлювати ставки податків, у тому числі тарифів, Конгресу, а не президенту", – заявив старший юрисконсульт організації Джеффрі Шваб.

Суд з міжнародної торгівлі є федеральним судом США і має широку юрисдикцію щодо більшості торговельних питань.

Схожий позов проти адміністрації Трампа є у Флориді – його подав малий підприємець.

Нагадаємо, 9 квітня Трамп написав пост у соцмережі Truth Social, у якому повідомив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

Одночасно Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%.

Після того у Трампа заявили, що хочуть укласти 90 торговельних угод за 90 днів.