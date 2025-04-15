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У США на адміністрацію Трампа подали позов через безпрецедентні тарифи

Новини — Вівторок, 15 квітня 2025, 09:45 — Марія Ємець

У США подали до суду позов стосовно перевищення повноважень президентом Дональдом Трампом у його рішенні про запровадження масштабних тарифів проти усіх країн світу.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

14 квітня до Суду США з міжнародної торгівлі подали позов з вимогою заблокувати Трампове рішення про тарифи, наполягаючи, що президент вийшов за межі своїх повноважень.

Позов ініціювала позапартійна організація Liberty Justice Center від імені п’яти невеликих американських компаній-імпортерів, які ввозять товари з країн, що потрапили під масштабні тарифи. Серед них є, наприклад, імпортер алкогольних напоїв з Нью-Йорка та імпортер музичних інструментів та навчального приладдя з Вірджинії. 

Скарга стосується усіх Трампових тарифів від 2 квітня, які він тимчасово пом’якшив для більшості країн, а для Китаю підняв до 125%. 

"Жодна особа не має мати повноважень встановлювати тарифи, які мають настільки масштабні глобальні економічні наслідки. Конституція надає право встановлювати ставки податків, у тому числі тарифів, Конгресу, а не президенту", – заявив старший юрисконсульт організації Джеффрі Шваб. 

Суд з міжнародної торгівлі є федеральним судом США і має широку юрисдикцію щодо більшості торговельних питань. 

Схожий позов проти адміністрації Трампа є у Флориді – його подав малий підприємець. 

Нагадаємо, 9 квітня Трамп написав пост у соцмережі Truth Social, у якому повідомив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення. 

Одночасно Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%. 

Після того у Трампа заявили, що хочуть укласти 90 торговельних угод за 90 днів.

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