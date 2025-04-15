В США на администрацию Трампа подали иск из-за беспрецедентных тарифов

В США подали в суд иск о превышении полномочий президентом Дональдом Трампом в его решении о введении масштабных тарифов против всех стран мира.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

14 апреля в Суд США по международной торговле подали иск с требованием заблокировать решение Трампа о тарифах, настаивая, что президент вышел за рамки своих полномочий.

Иск инициировала внепартийная организация Liberty Justice Center от имени пяти небольших американских компаний-импортеров, которые ввозят товары из стран, попавших под масштабные тарифы. Среди них есть, например, импортер алкогольных напитков из Нью-Йорка и импортер музыкальных инструментов и учебных принадлежностей из Вирджинии.

Жалоба касается всех тарифов от 2 апреля, которые Трамп временно смягчил для большинства стран, а для Китая поднял до 125%.

"Ни одно лицо не должно иметь полномочий устанавливать тарифы, которые имеют столь масштабные глобальные экономические последствия. Конституция предоставляет право устанавливать ставки налогов, в том числе тарифов, Конгрессу, а не президенту", – заявил старший юрисконсульт организации Джеффри Шваб.

Суд по международной торговле является федеральным судом США и имеет широкую юрисдикцию в отношении большинства торговых вопросов.

Похожий иск против администрации Трампа подали во Флориде – это сделал малый предприниматель.

Напомним, 9 апреля Трамп написал пост в соцсети Truth Social, в котором сообщил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.

Одновременно Трамп заявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая до 125%.

После того у Трампа заявили, что хотят заключить 90 торговых соглашений за 90 дней.