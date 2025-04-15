"Президент" Грузії вперше за три з гаком місяці поїхав у закордонний візит

Призначений партією влади Грузії "Грузинська мрія" президент Михеїл Кавелашвілі вперше з початку роботи на посаді поїхав за кордон – в Азербайджан.

Про це повідомила пресслужба грузинського "президента", пише "Європейська правда".

У межах візиту до Азербайджану Кавелашвілі має зустрітись із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, премʼєром Алі Асадовим та спікеркою парламенту Сахібою Гафаровою.

"Я радий, що мій перший офіційний візит на посаді президента Грузії відбувся до нашої дружньої та стратегічної країни-партнера, Азербайджанської Республіки", – заявив сам Кавелашвілі.

Зазначимо, що це його перший закордонний візит з кінця грудня 2024 року, коли його затвердив на посаді контрольований "Грузинською мрією" парламент.

Опозиція та пʼята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнають легітимності Кавелашвілі; крім того, його обрання фактично не визнали лідери більшості держав Заходу.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга не став називати президентом Грузії Михеїла Кавелашвілі і пояснив, що у цьому питанні Україна приєднається до позиції ЄС.

Дослідження громадської думки у Грузії на початку року показало, що Зурабішвілі вважає легітимною президенткою більше людей, ніж частка тих, хто визнає легітимність призначеного владою Кавелашвілі – але з невеликою перевагою.