Призначений "президент" Грузії привітав Лукашенка із сьомим "переобранням"

Призначений владою "президент" Грузії, легітимність якого не визнає опозиція, Михеїл Кавелашвілі привітав із "переобранням" самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Текст привітання опублікувала адміністрація Лукашенка, пише "Європейська правда".

"Президент" Грузії привітав Лукашенка з "обранням на пост президента Республіки Білорусь".

Кавелашвілі заявив, що "взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є найважливішим фундаментом співробітництва і відносин між народами".

"Сподіваюся, що грузинсько-білоруські відносини розвиватимуться на благо наших країн і народів", – йдеться у вітальному листі Кавелашвілі.

Зазначимо, президентські "вибори" в Білорусі відбулися 26 січня. Тоді Лукашенко "намалював" собі перемогу, "набравши" понад 87% голосів. Незалежних спостерігачів від ОБСЄ на виборах не було.

Європейський Союз, Австралія, Велика Британія, Канада і Нова Зеландія вже відмовились визнавати "вибори" президента Білорусі 26 січня вільними та справедливими.

Раніше в ЄС заявили про фіктивність і нелегітимність "виборів" президента Білорусі.

А Парламентська асамблея Ради Європи вважає, що так звані президентські "вибори" в Білорусі від 26 січня не відповідають міжнародним стандартам, і відтак немає підстав для визнання легітимності Лукашенка як президента Білорусі.