"Президент" Грузии впервые за три с лишним месяца поехал в зарубежный визит

Назначенный партией власти Грузии "Грузинская мечта" президент Михеил Кавелашвили впервые с начала работы в должности поехал за границу – в Азербайджан.

Об этом сообщила пресс-служба грузинского "президента", пишет "Европейская правда".

В рамках визита в Азербайджан Кавелашвили должен встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьером Али Асадовым и спикером парламента Сахибой Гафаровой.

"Я рад, что мой первый официальный визит на посту президента Грузии состоялся в нашу дружественную и стратегическую страну-партнера, Азербайджанскую Республику", – заявил сам Кавелашвили.

Отметим, что это его первый зарубежный визит с конца декабря 2024 года, когда его утвердил на посту контролируемый "Грузинской мечтой" парламент.

Оппозиция и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают легитимности Кавелашвили; кроме того, его избрание фактически не признали лидеры большинства государств Запада.

Министр иностранных дел Андрей Сибига не стал называть президентом Грузии Михеила Кавелашвили и пояснил, что в этом вопросе Украина присоединится к позиции ЕС.

Исследование общественного мнения в Грузии в начале года показало, что Зурабишвили считает легитимным президентом больше людей, чем доля тех, кто признает легитимность назначенного властями Кавелашвили – но с небольшим преимуществом.