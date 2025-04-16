Білий дім: Трамп вважає, що у питанні тарифів м'яч на боці Китаю

У Білому домі заявили: американський президент Дональд Трамп вважає, що ініціатива у питанні врегулювання торгової війни між США і Китаєм тепер належить Пекіну.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, її цитує CNN, передає "Європейська правда".

За словами Левітт, Трамп твердо вважає, що ініціатива щодо врегулювання торгової війни між США і Китаєм тепер належить Пекіну.

"У мене є додаткова заява, яку він щойно передав мені в Овальному кабінеті. М’яч на боці Китаю. Китай має укласти угоду з нами. Ми не зобов’язані укладати угоду з ними", – акцентувала вона.

У Білому домі наголосили: Китай нічим не відрізняється від інших країн, "хіба що розмірами".

"І Китай хоче того, що маємо ми – того, чого хоче кожна країна: американського споживача. А іншими словами – їм потрібні наші гроші", – сказала вона.

Як зазначила Левітт, Трамп "ще раз чітко дав зрозуміти, що він відкритий до укладення угоди з Китаєм".

"Тому Китай має укласти угоду зі Сполученими Штатами Америки", – підсумувала вона.

Нагадаємо, 9 квітня Трамп написав пост у соцмережі Truth Social, у якому повідомив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

Одночасно Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%.

Після того у Трампа заявили, що хочуть укласти 90 торговельних угод за 90 днів.