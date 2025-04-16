Белый дом: Трамп считает, что в вопросе тарифов мяч на стороне Китая

Как заявили в Белом доме, американский президент Дональд Трамп считает, что инициатива в вопросе урегулирования торговой войны между США и Китаем теперь принадлежит Пекину.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее цитирует CNN, передает "Европейская правда".

По словам Левитт, Трамп твердо считает, что инициатива по урегулированию торговой войны между США и Китаем теперь принадлежит Пекину.

"У меня есть дополнительное заявление, которое он только что передал мне в Овальном кабинете. Мяч на стороне Китая. Китай должен заключить соглашение с нами. Мы не обязаны заключать соглашение с ними", – акцентировала она.

В Белом доме подчеркнули: Китай ничем не отличается от других стран, "разве что размерами".

"И Китай хочет того, что имеем мы – того, чего хочет каждая страна: американского потребителя. А другими словами – им нужны наши деньги", – сказала она.

Как отметила Левитт, Трамп "еще раз четко дал понять, что он открыт к заключению соглашения с Китаем".

"Поэтому Китай должен заключить соглашение с Соединенными Штатами Америки", – подытожила она.

Напомним, 9 апреля Трамп написал пост в соцсети Truth Social, в котором сообщил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.

Одновременно Трамп заявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая до 125%.

После этого у Трампа заявили, что хотят заключить 90 торговых соглашений за 90 дней.