Сенатор непокоїться, що РФ могла отримати секретні дані щодо війни в Україні з чатів Signal

Американський сенатор-демократ Адам Шифф після скандалу з чатами у месенджері Signal висловив занепокоєння, що РФ могла отримати з одного з таких чатів секретну інформацію про плани і наміри США щодо війни в Україні.

Про це Шифф заявив в інтерв’ю Foreign Policy, повідомляє "Європейська правда".

За словами сенатора, попри те, що Білий дім офіційно заявив, що скандал із Signal для них "закритий", необхідно провести розслідування в Конгресі.

"Але є безліч запитань, на які немає відповідей, і найважливіше з них – скільки ще подібних чатів створювалось у незахищеному комерційному застосунку? Думаю, ми маємо припустити, що до деяких із цих розмов могли отримати доступ противники. Отже, яку роботу нам тепер належить виконати для захисту джерел, які могли бути розкриті?" – зазначив він.

Як наголосив сенатор, одна з ключових проблем полягає в тому, що джерела США в Ємені "можуть бути скомпрометовані цими викриттями".

Також його турбує той факт, що були й інші чати, де могли обговорювати, наприклад, війну РФ проти України.

"І якщо деякі публічні повідомлення є правдивими, що були й інші чати Signal, в яких обговорювали війну в Україні, і росіяни змогли проникнути в ці телефони, то росіяни знають, про що ми думаємо, як ми сподіваємося домовитися про припинення вогню, який тиск ми готові чинити на Україну або на Росію, що реально, а що є пустослів'ям чи блефом", – сказав Шифф.

Він додав, що подібними діями адміністрація президента США Дональда Трампа лише завадила "своїм власним зусиллям щодо досягнення припинення вогню в цьому конфлікті".

"Але в ширшому сенсі наші союзники повинні дивитися на це і думати, що адміністрації Трампа знову не можна довіряти секретні розвіддані, тому що вони будуть поводитись із ними нерозважливо", – зауважив сенатор-демократ.

ЗМІ раніше повідомили, що команда радника з національної безпеки США Майка Волца створила цілу низку чатів у Signal для координації своєї роботи з таких питань, як Україна, Китай, Газа, політика на Близькому Сході, Африка і Європа.

Газета The Wall Street Journal раніше повідомляла про існування інших групових чатів посадовців нацбезпеки у Signal, окрім того, що стосувався Ємену, про який стало відомо з публікації The Atlantic.