CNN: у Трампа обмежили доступ до звітів розвідки через страх витоків

Адміністрація Дональда Трампа жорстко обмежила коло осіб, які мають доступ до особливо секретної щоденної доповіді, яку готує розвідка для президента США.

Про це CNN повідомили п'ять джерел, пише "Європейська правда".

Члени адміністрації з перших днів другого терміну Трампа планували скоротити доступ до так званої "Щоденної доповіді президенту" (President's Daily Brief, або PDB).

Почасти це було пов’язано з тим, що під час його першого терміну деталі з доповіді інколи просочувалися у пресу, що сприяло виникненню у президента відчуття, що розвідувальна спільнота намагається його розхитати.

За словами одного з джерел, спочатку керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз особисто затверджувала тих, хто матиме доступ до документа.

Тепер директорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард контролює документ і взяла на себе відповідальність за те, хто має до нього доступ.

Телеканал зазначає, що немає нічого незвичайного в тому, що нові адміністрації переглядають коло осіб, які мають доступ до PDB.

Співробітники розвідки, відповідальні за її створення, зазвичай звертаються до нової адміністрації з питанням про те, хто повинен її отримати, і спочатку посадовці часто йдуть на обмеження доступу.

Однак Трамп з часів свого першого терміну має глибоку недовіру до розвідувальної спільноти, а у своїй другій адміністрації він призначив посадовців, які відкрито поділяють його підозри.

Нинішні та колишні посадовці кажуть, що обмеження доступу до PDB відбувається на тлі намірів президента і його вищих посадових осіб перекрити витоки і припиняти діяльність тих, кого вони вважають підривними елементами в розвідувальній спільноті.

Один з посадовців, який спілкувався з телеканалом, охарактеризував це як "проблему великої недовіри, що зберігається".

Експосадовці кажуть, що скорочення доступу до PDB – це двозначний крок, який може сприяти зміцненню довіри між президентом і розвідспільнотою, але може також посилити розбіжності всередині уряду і призвести до дезорганізації зовнішньої політики.

Варто зазначити, що нещодавно адміністрацію Трампа сколихнув скандал, коли його радник з нацбезпеки Майк Волц і його команда створили цілу низку чатів у Signal для координації своєї роботи з таких питань, як Україна, Китай, Газа, політика на Близькому Сході, Африка і Європа.

Зокрема, американський сенатор-демократ Адам Шифф після скандалу з чатами Signal висловив занепокоєння, що Росія могла отримати з одного з таких чатів секретну інформацію про плани і наміри США щодо війни в Україні.