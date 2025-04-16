СМИ: Пентагон отстранил двух чиновников в связи с расследованием утечки информации

Во вторник, 15 апреля, Пентагон отправил в административный отпуск двух чиновников после расследования возможной утечки конфиденциальной информации.

Об этом Politico сообщили три представителя оборонного ведомства, пишет "Европейская правда".

По данным чиновников, Дэн Колдуэлл, старший советник министра обороны Пита Хегсета, был выпровожен из Пентагона сотрудниками службы безопасности, а его доступ в здание приостановили до дальнейшего расследования.

Еще один отстраненный – Дарин Селник, заместитель начальника штаба Пентагона.

По словам одного из чиновников, расследуемые утечки касаются военных оперативных планов по Панамскому каналу, второго авианосца, направляющегося к Красному морю, противоречивого визита Илона Маска в Пентагон и приостановления сбора разведывательной информации об Украине.

Как отмечает издание, Колдуэлл, ветеран морской пехоты времен войны в Ираке, ранее работавший в правом аналитическом центре "Оборонительные приоритеты", играл ключевую роль в консультировании Пентагона по Украине.

А Селник в начале этого года также исполнял обязанности заместителя министра обороны по вопросам персонала и боеготовности.

Как известно, недавно администрацию Трампа всколыхнул скандал, когда советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и его команда создали целый ряд чатов в Signal для координации своей работы по таким вопросам, как Украина, Китай, Газа, политика на Ближнем Востоке, Африка и Европа.

В частности, американский сенатор-демократ Адам Шифф после скандала с чатами Signal выразил беспокойство, что Россия могла получить из одного из таких чатов секретную информацию о планах и намерениях США относительно войны в Украине.

10 апреля писали, что администрация Дональда Трампа строго ограничила круг лиц, имеющих доступ к особо секретному ежедневному докладу, который готовит разведка для президента США.