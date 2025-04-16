Німецькі міста вимагають від уряду відшкодування через зміну фінансування для українців

Асоціація німецьких міст і муніципалітетів вітає зміну способу фінансування допомоги для новоприбулих українців, які в майбутньому отримуватимуть допомогу відповідно до закону про шукачів притулку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Асоціація міст і муніципалітетів закликала федеральний уряд негайно покрити додаткові витрати, понесені муніципалітетами у зв'язку із запланованим переходом від надання українцям так званих громадянських виплат (Bürgergeld) до виплати допомоги шукачам притулку.

Згідно з коаліційною угодою між ХДС/ХСС та СДПН, біженці, які прибуватимуть з України з 1 квітня, отримуватимуть не громадянську допомогу, а допомогу як шукачі притулку. Федеральний уряд покриває витрати на громадянські виплати, тоді як допомогу шукачам притулку виплачуватимуть землі та муніципалітети.

Коаліція ХДС/ХСС-СДПН планує взяти на себе додаткові витрати, що виникнуть внаслідок цього.

Крім того, у світлі триваючої війни Росії проти України, голова асоціації закликав до фундаментального роз'яснення статусу біженців для її громадян.

"Директива про масовий приплив біженців була призначена для тимчасового захисту, а не для довгострокового прийому біженців, як це відбувається зараз. Для цього необхідно врегулювати як питання отримання допомоги, так і доступу до ринку праці", – зазначив голова асоціації органів місцевого самоврядування.

Раніше повідомлялося, що консервативний блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини домовились про зміну умов перебування в країні біженців з України.

Дискусія про скасування Bürgergeld для українців тривала в Німеччині і раніше.

Наразі в Німеччині проживають близько 1,25 мільйона біженців з України, понад 60% – це жінки та дівчата. За останніми даними, 43% українських біженців у Німеччині працевлаштовані.