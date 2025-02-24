43% українських біженців працевлаштовані в Німеччині

Все більше українських біженців мають роботу у Німеччині.

Про це свідчать дані Федерального інституту досліджень населення (BiB), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

За даними інституту, інтеграція українських біженців на німецькому ринку праці набирає значних обертів.

Незважаючи на нещодавнє погіршення ситуації на ринку праці, 43% з них були працевлаштовані в четвертому кварталі минулого року, повідомляє BiB.

Навесні було працевлаштовано лише 30% українців, а влітку 2022 року – лише 16%.

Згідно з дослідженням, все більше шукачів притулку, які раніше не могли працювати через відвідування мовних курсів, тепер виходять на ринок праці.

Ключовою проблемою залишається рівень володіння німецькою мовою, який часто вимагається на ринку праці. Хоча близько трьох чвертей шукачів притулку з України закінчили принаймні один мовний курс, лише 27% з них отримали сертифікат, що підтверджує знання мови на рівні В2, необхідному для багатьох професій.

Можливості догляду за дітьми також відіграють важливу роль, особливо для жінок.

Восени у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.

Зокрема, німецький канцлер Олаф Шольц заявляв про необхідність заохотити безробітних українців у Німеччині знайти роботу або повернутися на батьківщину.