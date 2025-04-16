Немецкие города требуют от правительства возмещения из-за изменения финансирования для украинцев

Ассоциация немецких городов и муниципалитетов приветствует изменение способа финансирования помощи для новоприбывших украинцев, которые в будущем будут получать помощь в соответствии с законом об искателях убежища.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Ассоциация городов и муниципалитетов призвала федеральное правительство немедленно покрыть дополнительные расходы, понесенные муниципалитетами в связи с запланированным переходом от предоставления украинцам так называемых гражданских выплат (Bürgergeld) к выплате помощи искателям убежища.

Согласно коалиционному соглашению между ХДС/ХСС и СДПГ, беженцы, которые будут прибывать из Украины с 1 апреля, будут получать не гражданскую помощь, а помощь как искатели убежища. Федеральное правительство покрывает расходы на гражданские выплаты, тогда как помощь искателям убежища будут выплачивать земли и муниципалитеты.

Коалиция ХДС/ХСС-СДПГ планирует взять на себя дополнительные расходы, которые возникнут в результате этого.

Кроме того, в свете продолжающейся войны России против Украины, глава ассоциации призвал к фундаментальному разъяснению статуса беженцев для ее граждан.

"Директива о массовом притоке беженцев была предназначена для временной защиты, а не для долгосрочного приема беженцев, как это происходит сейчас. Для этого необходимо урегулировать как вопрос получения помощи, так и доступа к рынку труда", – отметил глава ассоциации органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии договорились об изменении условий пребывания в стране беженцев из Украины.