Майбутня коаліція в Німеччині хоче змінити умови для українських біженців

Консервативний блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини домовились про зміну умов перебування в країні біженців з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У коаліційній угоді трьох німецьких партій, яка ще має бути остаточно схвалена сторонами перед підписанням, вказано про зміну статусу біженців з України, які вʼїдуть до Німеччини після 1 квітня 2025 року.

Такі біженці будуть отримувати допомогу лише відповідно до Закону про допомогу шукачам притулку, "якщо вони її потребують" – близько 460 євро на людину на місяць.

Нині українці, які користуються тимчасовим захистом у Німеччині, можуть отримувати громадянські виплати (Bürgergeld) у розмірі 563 євро на одну людину на місяць, якщо не можуть себе утримувати.

Дискусія про скасування Bürgergeld для українців тривала в Німеччині і раніше.

Наразі в Німеччині проживають близько 1,25 мільйона біженців з України, понад 60% – це жінки та дівчата. За останніми даними, 43% українських біженців у Німеччині працевлаштовані.

Раніше в середу ХДС/ХСС і СДПН оголосили про погодження коаліційної угоди. Лідера ХДС Фрідріха Мерца можуть затвердити канцлером Німеччини на початку травня.