Фінляндія хоче продовжити заборону на притулок для мігрантів, що прямують з РФ

Уряд Фінляндії звернувся до парламенту з проханням продовжити до кінця 2026 року дію закону, який дозволяє відхиляти прохання про притулок від мігрантів, які перетинають закритий східний кордон з Росією, і відправляти їх назад.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Фінська міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що загроза використання міграції як зброї на східному кордоні "залишається високою і непередбачуваною", де ситуація залишається напружена, але стабільна.

Уряд прагне продовжити на рік – до липня 2026 року – дію закону, який дає прикордонникам право блокувати шукачів притулку, які перетинають кордон з Росії.

Чинне законодавство про надзвичайний стан закінчується 21 липня.

Фінський уряд потребує підтримки трьох чвертей депутатів у 200-місному парламенті, щоб забезпечити продовження дії закону, але наразі невідомо, чи вдасться цього досягти.

Раніше в березні незалежний посадовець Міністерства юстиції Фінляндії, відповідальний за нагляд за законністю дій уряду, заявив, що пропозиція продовжити заборону є недостатньо обґрунтованою.

Нагадаємо, закон про надзвичайний стан, який дозволив Фінляндії відхиляти заявки на притулок від мігрантів, що прямують з Росії, був затверджений у липні 2024 року.

Він був частиною відповіді уряду на міграційний тиск, інспірований Росією – кордон із якою Фінляндія закрила наприкінці 2023 року.