Финляндия и дальше будет держать границу с Россией закрытой

Финляндия заявила в среду, что оставляет свою восточную границу с Россией закрытой до дальнейших распоряжений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении финского правительства в среду.

Финляндия закрыла свои сухопутные границы с Россией в конце 2023 года на фоне все большего количества прибывших из таких стран, как Сирия и Сомали.

Финляндия обвинила Москву в том, что она использует миграцию как оружие против страны в ответ на ее вступление в НАТО, но Кремль отрицает это утверждение.

"Риск того, что инструментализованная миграция возобновится и расширится, как это наблюдалось ранее, остается вероятным", – говорится в заявлении правительства.

Финское правительство заявило, что будет регулярно оценивать ситуацию и отменит или изменит решение, если его открытие больше не будет представлять "серьезной угрозы национальной безопасности или общественному порядку".

Финляндия также ввела закон о чрезвычайном положении, который позволяет ей отклонять заявления о предоставлении убежища от мигрантов, пересекающих закрытую границу с Россией, и отправлять их обратно.

Президент Финляндии Александр Стубб считает правильным решение правительства держать закрытой границу с Россией, ведь оно помогло предотвратить эскалацию.