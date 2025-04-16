ЗМІ: третього топпосадовця Пентагону відсторонили за можливий витік інформації

У Пентагоні відсторонили третього високопосадовця в межах розслідування витоків інформації журналістам.

Про це повідомили журналісти Politico та CBS News, пише "Європейська правда".

Від роботи був відсторонений Колін Керролл – керівник апарату заступника міністра оборони США Стівена Файнберга. Його відправили в адміністративну відпустку.

Раніше в середу стало відомо про відсторонення Дена Колдуелла, старшого радника міністра оборони Піта Гегсета, та заступника керівника апарату Пентагону Даріна Селніка.

Їх відсторонили в межах розслідування витоків, що стосуються військових планів щодо Панамського каналу, суперечливого візиту Ілона Маска до Пентагону і призупинення збору розвідувальної інформації про Україну.

Нагадаємо, нещодавно адміністрацію Трампа сколихнув скандал, коли радник президента з нацбезпеки Майк Волц і його команда створили цілу низку чатів у Signal для координації своєї роботи з таких питань, як Україна, Китай, Газа, політика на Близькому Сході, Африка і Європа.

Після цього адміністрація Трампа жорстко обмежила коло осіб, які мають доступ до секретного щоденного звіту, яку готує розвідка для президента США.