СМИ: третьего топ-чиновника Пентагона отстранили за возможную утечку информации

В Пентагоне отстранили третьего чиновника в рамках расследования утечек информации журналистам.

Об этом сообщили журналисты Politico и CBS News, пишет "Европейская правда".

От работы был отстранен Колин Кэрролл – руководитель аппарата заместителя министра обороны США Стивена Файнберга. Его отправили в административный отпуск.

Ранее в среду стало известно об отстранении Дэна Колдуэлла, старшего советника министра обороны Пита Гегсета, и заместителя руководителя аппарата Пентагона Дарина Селника.

Их отстранили в рамках расследования утечек, касающихся военных планов по Панамскому каналу, противоречивого визита Илона Маска в Пентагон и приостановления сбора разведывательной информации об Украине.

Напомним, недавно администрацию Трампа всколыхнул скандал, когда советник президента по нацбезопасности Майк Волц и его команда создали целый ряд чатов в Signal для координации своей работы по таким вопросам, как Украина, Китай, Газа, политика на Ближнем Востоке, Африка и Европа.

После этого администрация Трампа жестко ограничила круг лиц, имеющих доступ к секретному ежедневному отчету, который готовит разведка для президента США.