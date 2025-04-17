Верховний лідер Ірану передав Путіну листа перед переговорами зі США

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї відправив свого міністра закордонних справ Аббаса Аракчі до Москви з листом, аби поінформувати главу Кремля Владіміра Путіна про переговори щодо іранської ядерної програми зі США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

За словами Аракчі, він привіз до Росії листа Путіну, в якому йдеться про "регіональні та двосторонні питання".

"Що стосується ядерного питання, ми завжди проводили тісні консультації з нашими друзями – Китаєм і Росією. Зараз є гарна можливість зробити це з російськими посадовцями", – зазначив глава іранського МЗС.

Міністерство закордонних справ Росії своєю чергою заявило, що переговори з представником Ірану в Москві будуть зосереджені на іранській "ядерній угоді", з якої США вийшли під час першого президентства Дональда Трампа.

"Ми маємо намір і надалі розширювати взаємовигідні відносини з Іраном в інтересах регіональної стабільності та міжнародної безпеки", – заявили в міністерстві.

Путін підтримує добрі стосунки з Хаменеї, оскільки і Росія, і Іран вважаються ворогами на Заході. Водночас Москва заявляє, що прагне не спровокувати гонку ядерних озброєнь на Близькому Сході.

Представник президента США Стів Віткофф і глава МЗС Ірану Аракчі 12 квітня провели в Омані переговори, які обидві сторони охарактеризували як позитивні і конструктивні.

Напередодні другого раунду переговорів, який має відбутися в Римі на цих вихідних, міністр закордонних справ Ірану заявив, що право Тегерана на збагачення урану не підлягає обговоренню.