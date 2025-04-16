Іран намалював "червону лінію" в переговорах про ядерну угоду зі США

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відкинув обговорення права Тегерана на збагачення урану в межах переговорів зі Сполученими Штатами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

У середу Аракчі прокоментував заяву посланника президента США Стіва Віткоффа про те, що Іран повинен "зупинити і ліквідувати свої засоби ядерного збагачення", щоб досягти угоди з Вашингтоном.

"Ми чули суперечливі заяви від Віткоффа, але реальні позиції стануть зрозумілими за столом переговорів", – сказав глава іранського МЗС.

Він додав, що Тегеран готовий обговорювати занепокоєння щодо збагачення урану, "але принцип збагачення не підлягає обговоренню".

Першу зустріч щодо іранської ядерної програми 12 квітня в Омані очолювали посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

Обидві сторони – і Іран, і США – охарактеризували першу зустріч в оманській столиці як конструктивну.

Непрямі переговори заплановано продовжити на цих вихідних в Італії.

Нещодавно Трамп заявив, що Іран "водить нас за носа" в переговорах щодо ядерної зброї, та не виключив можливих військових ударів по ньому.