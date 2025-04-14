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Трамп пригрозив Ірану ударами через розробку ядерної зброї

Новини — Понеділок, 14 квітня 2025, 20:21 — Олег Павлюк

Президент США Дональд Трамп припустив, що Іран затягує укладання нової угоди про ядерну зброю, та пригрозив йому відповіддю.

Про це він сказав журналістам у Білому домі 14 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Трамп висловив припущення, що Іран "водить нас за носа" через те, що наступні переговори про іранську ядерну програму відбудуться в суботу, і "це дуже довго".

Президент США заявив, що Іран "повинен позбутися уявлення про ядерну зброю" і не може її мати.

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Він також сказав, що Іран "досить близький до того, щоб мати" ядерну зброю, тому переговори повинні йти швидко. "І якщо нам доведеться зробити щось дуже жорстке, ми це зробимо", – пообіцяв Трамп.

Відповідаючи на запитання, чи передбачають варіанти відповіді США військовий удар по ядерних об'єктах Тегерана, Трамп відповів: "Звичайно, так", передає Reuters.

Першу зустріч щодо іранської ядерної програми 12 квітня в Омані очолювали посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

Обидві сторони – і Іран, і США – охарактеризували першу зустріч в оманській столиці як конструктивну. Непрямі переговори заплановано продовжити на цих вихідних в Італії.

Раніше Трамп казав, що Іран зіткнеться з небаченими бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.

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Трамп Іран
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