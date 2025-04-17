Верховный лидер Ирана передал Путину письмо перед переговорами с США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отправил своего министра иностранных дел Аббаса Аракчи в Москву с письмом, чтобы проинформировать главу Кремля Владимира Путина о переговорах по иранской ядерной программе с США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

По словам Аракчи, он привез в Россию письмо Путину, в котором говорится о "региональных и двусторонних вопросах".

"Что касается ядерного вопроса, мы всегда проводили тесные консультации с нашими друзьями – Китаем и Россией. Сейчас есть хорошая возможность сделать это с российскими чиновниками", – отметил глава иранского МИД.

Министерство иностранных дел России в свою очередь заявило, что переговоры с представителем Ирана в Москве будут сосредоточены на иранской "ядерной сделке", из которой США вышли во время первого президентства Дональда Трампа.

"Мы намерены и в дальнейшем расширять взаимовыгодные отношения с Ираном в интересах региональной стабильности и международной безопасности", – заявили в министерстве.

Путин поддерживает хорошие отношения с Хаменеи, поскольку и Россия, и Иран считаются врагами на Западе. В то же время Москва заявляет, что стремится не спровоцировать гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке.

Представитель президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аракчи 12 апреля провели в Омане переговоры, которые обе стороны охарактеризовали как позитивные и конструктивные.

Накануне второго раунда переговоров, который должен состояться в Риме на этих выходных, министр иностранных дел Ирана заявил, что право Тегерана на обогащение урана не подлежит обсуждению.