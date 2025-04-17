У польських Бещадах дали дозвіл на відлякування ведмедів, які зачастили до людей

Регіональне управління охорони навколишнього середовища в Жешуві дало дозвіл на відлякування ведмедів гміні Лютовиська, що в Підкарпатському воєводстві Бещадського повіту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Методи відлякування можуть застосовуватися, коли ведмідь наближається до будівель на відстань менше ніж 300 метрів. Однак вбивати тварин не можна.

Для відлякування можна використовувати петарди, стартові пістолети, стробоскопи та пейнтбольні маркери.

Також дозволено використовувати гладкоствольну зброю з набоями, які не завдадуть тварині шкоди.

Деякі місцеві жителі бояться ведмедів, які навчилися шукати їжу в людських поселеннях. З цієї причини місцева влада у Бещадах, гірському регіоні Польщі, неодноразово зверталася до мешканців з проханням не виставляти сміттєві контейнери перед будинками занадто рано, а робити це саме в день вивозу сміття.

Перевертання сміттєвих баків – це невелика проблема порівняно з тим, що сталося в гміні Соліна, де кілька днів тому ведмідь увірвався на ферму і вбив 21 козу. Ще трьох кіз він вбив на іншій фермі. Мер Соліни збирає підписи під петицією про відстріл.

Уряд Словаччини нещодавно оголосив надзвичайний стан у декількох районах країни через велику присутність ведмедів, що становлять загрозу для людей.

Ведмеді стали значною проблемою не тільки в Словаччині та Польщі, а й у Румунії, де їхню популяцію називають найбільшою у Європі.

В уряді Румунії анонсували жорсткіші заходи проти туристів, які підгодовують ведмедів на відомому Трансфегеранському шосе через Карпати.