В польских Бещадах дали разрешение на отпугивание медведей, которые зачастили к людям

Региональное управление охраны окружающей среды в Жешуве дало разрешение на отпугивание медведей гмине Лютовиска, что в Подкарпатском воеводстве Бещадского уезда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Методы отпугивания могут применяться, когда медведь приближается к зданиям на расстояние менее 300 метров. Однако убивать животных нельзя.

Для отпугивания можно использовать петарды, стартовые пистолеты, стробоскопы и пейнтбольные маркеры.

Также разрешено использовать гладкоствольное оружие с патронами, которые не нанесут животному вреда.

Некоторые местные жители боятся медведей, которые научились искать пищу в человеческих поселениях. По этой причине местные власти в Бещадах, горном регионе Польши, неоднократно обращались к жителям с просьбой не выставлять мусорные контейнеры перед домами слишком рано, а делать это именно в день вывоза мусора.

Переворачивание мусорных баков – это небольшая проблема по сравнению с тем, что произошло в гмине Солина, где несколько дней назад медведь ворвался на ферму и убил 21 козу. Еще трех коз он убил на другой ферме. Мэр Солины собирает подписи под петицией об отстреле.

Правительство Словакии недавно объявило чрезвычайное положение в нескольких районах страны из-за большого присутствия медведей, представляющих угрозу для людей.

Медведи стали значительной проблемой не только в Словакии и Польше, но и в Румынии, где их популяцию называют крупнейшей в Европе.

В правительстве Румынии анонсировали более жесткие меры против туристов, которые подкармливают медведей на известном Трансфегеранском шоссе через Карпаты.