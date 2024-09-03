Румунія посилює заходи проти підгодовування ведмедів на відомій високогірній трасі 

У Румунії анонсували посилення заходів для протидії підгодовуванню туристами ведмедів на відомомому Трансфегеранському шосе через Карпати, що небезпечно змінює поведінку хижаків.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Національне агентство із захисту довкілля запросило підтримку жандармерії та дорожньої служби для запобігання новим інцидентам за участі ведмедів на 15-кілометровій ділянці Трансфегеранського шосе.

Патрулі зможуть виписувати два штрафи: за паркування у цій зоні та за безпосередньо підгодовування ведмедів.

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У відомстві заявили, що таким чином реагують на "все більш тривожну ситуацію" з поведінкою ведмедів, які дедалі частіше самі виходять до людей, звиклі отримувати гостинці, що призводить і до інцидентів з пораненням людей, яким потім ще й виплачують компенсації з держбюджету.

"Це має протидіяти протизаконній практиці підгодовування диких звірів та паркування автомобілів на узбіччі, що стало звичною поведінкою для багатьох туристів та водіїв, які проїздять транзитом", – зазначив керівник агенства.

За його словами, робити акцент на відселенні ведмедів в інші райони нераціонально, тому що у підсумку вони все одно повернуться туди, де звикли отримувати легкодоступну їжу.

У Румунії за підгодовування диких звірів передбачено штрафи від 500 до 1500 леїв (4590 – 13765 гривень), а за зупинку у забороненій зоні загрожує штраф від 290 до 725 леїв (2660 – 6650 гривень).

Нагадаємо, нещодавно румунський журналіст розповів, як ведмідь почав лізти всередину його автомобіля, вимагаючи гостинець.

У липні 2024 року румунські депутати погодили відстріл сотень ведмедів після трагічної загибелі туристки, до якої ведмідь вийшов на гірській стежці.

Останніми роками ведмеді стали чималою проблемою у румунських Карпатах: популяція звірів стала дуже великою і вони не бояться людей. Взимку 2021 року ведмеді кілька разів виходили на гірськолижні траси, у румунських соцмережах нерідко з'являються кадри, як клишоногі виходять до автомобілів на гірських дорогах.