Уряд Словаччини оголосив надзвичайний стан у кількох районах через ведмедів

Уряд Словаччини оголосив надзвичайний стан у декількох районах країни через велику присутність ведмедів, що становлять загрозу для людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

Державна служба охорони природи раніше запропонували регульований відстріл 350 бурих ведмедів, і своїм рішенням у середу уряд задовольнив їхню пропозицію.

Надзвичайний стан у кількох районах буде діяти з 14:00 середи.

"Метою цього заходу є забезпечення надзвичайного втручання в популяцію бурого ведмедя на території Словацької Республіки в окремих районах, щоб максимально забезпечити захист життя і здоров'я популяції", – йдеться в повідомленні Міністерства навколишнього середовища.

Міністр з питань довкілля Томаш Тараба повинен забезпечити ухвалення рішень щодо дозволів на винятки з природоохоронних заборон на вбивство особин ведмедя.

За минулий рік у Словаччині було декілька випадків нападів ведмедів на людей, у тому числі зі смертельними наслідками. А в березні цього року чоловік сокирою відбився від ведмедиці, що напала на нього.

Парламент Словаччини схвалив зміни до законодавства, щоб спростити відстріл ведмедів.

Ведмеді стали значною проблемою також у Румунії, їхню популяцію в країні називають найбільшою у Європі.

В уряді Румунії анонсували жорсткіші заходи проти туристів, які підгодовують ведмедів на відомому Трансфегеранському шосе через Карпати, що небезпечно змінює поведінку хижаків.