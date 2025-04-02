Глава МЗС Литви: вступ України в ЄС у 2030 році – крайній термін, це можливо і швидше

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс вважає, що Україна може приєднатися до Європейського Союзу і раніше, ніж у 2030 році.

Таку думку, як пише "Європейська правда", він висловив у інтерв’ю "РБК-Україна".

За словами міністра, приєднання України до ЄС 2030 року – "це крайній термін".

"Ми маємо встановити цей крайній термін і відраховувати дедлайни для всіх інших важливих рішень, які треба буде ухвалити", – сказав він.

Однак Будріс вірить у те, що Україна може вступити до ЄС і швидше.

"Ми віримо, що ви зможете зробити це до 2030 року. Ось чому ми так віддані цьому, тому що ви надихаєте нас своєю відданістю та мотивацією", – наголосив дипломат.

Литва, за словами міністра, інвестує найкращі знання та досвід зі свого власного процесу приєднання до ЄС, щоб допомогти Україні. Саме тому вона є серед ініціаторів проєкту Ukraine2EU, який 1 квітня офіційно запустили в Україні.

Ukraine2EU фінансується спільно ЄС, Данією та Литвою, а нещодавно до них приєдналася Швеція. Програма покликана підтримувати українські інституції в управлінні процесом вступу до ЄС та впровадженні необхідних реформ.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше запропонував зафіксувати 1 січня 2030 року як дату вступу України в ЄС.