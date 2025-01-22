ЄС із Данією та Литвою запустив ініціативу для підтримки євроінтеграції України

Європейський Союз, Данія та Литва у середу, 22 січня, підписали програму "Ukraine2EU – Фонд підтримки інтеграції України до ЄС", покликану підтримувати українські інституції на шляху до євроінтеграції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило представництво ЄС в Україні.

Ініціатива Ukraine2EU, що фінансується спільно ЄС, Данією та Литвою, "підтримуватиме українські інституції в управлінні процесом вступу до ЄС та впровадженні необхідних реформ", йдеться в повідомленні.

Як зазначається, програма надаватиме цільову підтримку ключовим українським органам влади, зокрема Офісу віцепрем’єр-міністра, Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Секретаріату Верховної Ради та Комітету з питань європейської інтеграції, а також Міністерству юстиції.

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Підтримка полягатиме у розширенні доступу до експертизи в галузі права ЄС та підвищенні обізнаності й розуміння процесу вступу до ЄС серед українського суспільства та зацікавлених сторін, зазначили в представництві.

Програма діятиме з 2025 до 2027 року та буде реалізована Литовським центральним агентством управління проектами CPVA (Lithuanian Central Programme Management Agency).

Як відомо, Україна ставить за мету у 2025 році відкрити у переговорах про вступ до ЄС щонайменш два кластери, а максимальною метою є усі кластери.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос переконана, що у 2025 році буде можливо відкрити з Україною перший і тридцять перший кластери в переговорах про членство в ЄС.

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