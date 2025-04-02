Глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что Украина может присоединиться к Европейскому Союзу и раньше, чем в 2030 году.

Такое мнение, как пишет "Европейская правда", он высказал в интервью "РБК-Украина".

По словам министра, присоединение Украины к ЕС в 2030 году – "это крайний срок".

"Мы должны установить этот крайний срок и отсчитывать дедлайны для всех других важных решений, которые надо будет принять", – сказал он.

Однако Будрис верит в то, что Украина может вступить в ЕС и быстрее.

"Мы верим, что вы сможете сделать это до 2030 года. Вот почему мы так преданы этому, потому что вы вдохновляете нас своей преданностью и мотивацией", – подчеркнул дипломат.

Литва, по словам министра, инвестирует лучшие знания и опыт из своего собственного процесса присоединения к ЕС, чтобы помочь Украине. Именно поэтому она среди инициаторов проекта Ukraine2EU, который 1 апреля официально запустили в Украине.

Ukraine2EU финансируется совместно ЕС, Данией и Литвой, а недавно к ним присоединилась Швеция. Программа призвана поддерживать украинские институты в управлении процессом вступления в ЕС и внедрении необходимых реформ.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее предложил зафиксировать 1 января 2030 года как дату вступления Украины в ЕС.