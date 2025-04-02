Чехія готова інвестувати 100 млн євро в оновлення українських лікарень

Чехія в межах програми Ukraine Facility готова взяти на себе фінансування модернізації 13 лікарень у семи регіонах України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

Міністр відзначив, що Чехія готова інвестувати 100 млн євро на оновлення лікарень у межах Ukraine Facility. На сьогодні попередньо погоджено фінансування 6 проєктів.

Серед закладів, що отримають підтримку, – Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи, Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни, Волинська обласна клінічна лікарня, Криворізька міська лікарня №5, Міська клінічна лікарня №16 у Дніпрі та Київська обласна дитяча лікарня.

"Це не просто проєкти – це реальні зміни для пацієнтів. І ми вдячні Чехії за підтримку та готовність допомагати Україні на цьому важливому шляху", – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, Європейська комісія у вівторок, 1 квітня, перерахувала Україні 3,5 млрд євро в межах Ukraine Facility.

20 березня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС у 2025 році продовжить фінансово підтримувати Україну за рахунок прибутків від заморожених активів РФ і за планом Ukraine Facility.