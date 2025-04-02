Чехия готова инвестировать 100 млн евро в обновление украинских больниц

Чехия в рамках программы Ukraine Facility готова взять на себя финансирование модернизации 13 больниц в семи регионах Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что Чехия готова инвестировать 100 млн евро на обновление больниц в рамках Ukraine Facility. На сегодня предварительно согласовано финансирование шести проектов.

Среди учреждений, которые получат поддержку, – Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Юрия Липы, Ровенский областной госпиталь ветеранов войны, Волынская областная клиническая больница, Криворожская городская больница №5, Городская клиническая больница №16 в Днепре и Киевская областная детская больница.

"Это не просто проекты – это реальные изменения для пациентов. И мы благодарны Чехии за поддержку и готовность помогать Украине на этом важном пути", – отметил Ляшко.

Напомним, Европейская комиссия во вторник, 1 апреля, перечислила Украине 3,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

20 марта вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС в 2025 году продолжит финансово поддерживать Украину за счет доходов от замороженных активов РФ и по плану Ukraine Facility.