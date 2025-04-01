Україна отримала ще 3,5 млрд євро від ЄС у рамках великої програми допомоги

Європейська комісія у вівторок, 1 квітня, перерахувала Україні черговий транш у межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

Єврокомісія перерахувала Україні 3,5 млрд євро в межах Ukraine Facility. Шмигаль зазначив, що ці кошти допоможуть країні надалі підтримувати макроекономічну стабільність.

"Єврокомісія відзначила відданість нашої країни впровадженню реформ на шляху до повноправного членства в ЄС", – зазначив він.

Прем’єр зазначив, що загальна фінансова допомога в межах механізму Ukraine Facility вже досягла 19,6 млрд євро.

Міністерка економіки Юлія Свириденко Україна розповіла, що з отриманих 3,5 млрд євро: 3,1 млрд – пільгові кредити, 400 млн – грантові кошти. Ці кошти допоможуть покрити важливі та пріоритетні бюджетні видатки.

За її словами, фінансування надійшло після виконання Україною всіх вимог Плану України на четвертий квартал 2024 року. Загалом це 13 індикаторів – гармонізація українського законодавства з європейськими нормами, посилення цифрової трансформації, енергетичної незалежності.

"Сумарно за минулий рік ми виконали 36 індикаторів. Вперше в історії України виконано всі визначені на рік індикатори програми реформ. На цей рік наша мета ще амбітніша – виконати 56", – додала вона.

20 березня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС у 2025 році продовжить фінансово підтримувати Україну за рахунок прибутків від заморожених активів РФ і за планом Ukraine Facility.

Програма для України Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає надання до 50 млрд євро стабільного фінансування у вигляді грантів та кредитів на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 роки.