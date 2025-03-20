Єврокомісар розповів, як ЄС допомагатиме бюджету України до кінця 2025 року

Європейський Союз у 2025 році продовжить фінансово підтримувати Україну за рахунок прибутків від заморожених активів РФ і за планом Ukraine Facility.

Про це під час зустрічі з журналістами в Києві 20 березня заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами Домборовскіса, план фінансування України в межах ERA (за рахунок прибутків від заморожених активів. – Ред.) полягає у тому, щоби "продовжувати (надавати) 1 млрд щомісяця, а потім у грудні – 6 млрд євро, щоби покрити також початок 2026 року".

"У межах Ukraine Facility ми плануємо передати наступний транш у 4,5 млрд євро у квітні, але це також залежить від виконання певних умов", – додав він.

Нагадаємо, у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Євросоюз загалом має перерахувати 18,1 млрд євро у межах цього механізму. Раніше в четвер Європейська комісія перерахувала Україні додатковий транш у розмірі 1 млрд євро.

Програма для України Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає надання до 50 млрд євро стабільного фінансування у вигляді грантів та кредитів на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 роки.