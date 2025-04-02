ЗМІ: у НАТО призупинили обговорення зміни свого підходу до відносин з РФ

У НАТО призупинили обговорення щодо переосмислення своїх відносин з Росією, поки США ведуть переговори про врегулювання війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо виданню Euractiv від джерел.

Минулого року 32 лідери Альянсу заявили, що хочуть розробити рекомендації щодо стратегічного підходу НАТО до Росії з урахуванням мінливого середовища безпеки до свого наступного саміту в липні цього року.

Саміт в Гаазі мав стати поворотним моментом у відносинах між НАТО і Росією після того, як вони залишаються замороженими через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зараз, коли США ведуть переговори про мирне врегулювання з Росією і Україною, всі дискусії на цю тему "призупинені", повідомило джерело видання. "Ми не говоримо про це", – сказав інший співрозмовник за чотири місяці до саміту в Гаазі.

На цьому етапі в Альянсі не розуміють, чого США прагнуть у відносинах з Росією. "Ми не знаємо", – сказав один зі співрозмовників, повторюючи слова своїх колег.

Натомість американський посадовець сказав виданню, що серед членів Альянсу "тривають дискусії щодо гаазького саміту", і він "не хотів би забігати наперед щодо розмов, які відбуваються".

"Що стосується України, всі члени Альянсу згодні з тим, що смерть і руйнування повинні припинитися. Президент Трамп хоче сприяти миру, і за його вказівкою ми готові забезпечити рішуче лідерство, необхідне для досягнення стійкого врегулювання", – додав представник США.

Усі члени НАТО погоджуються з тим, що Основоположний акт НАТО-Росія 1997 року, який визначає відносини між НАТО і РФ, більше не є актуальним, як і п'ять принципів щодо взаємодії з Росією.

Існують розбіжності щодо того, чи має НАТО оголосити їх недійсними в односторонньому порядку, чи почекати і подивитися, чи вдасться досягти двосторонньої угоди пізніше.

На цей момент у НАТО погодились, що Росія залишається найбільш значною і прямою загрозою безпеці членів Альянсу.

У четвер, 3 квітня, у Брюсселі розпочнеться зустріч міністрів закордонних справ НАТО, у якій уперше візьме участь держсекретар адміністрації Трампа Марко Рубіо.

Вже відомо, що у Брюсселі можлива зустріч глави МЗС України Андрія Сибіги з Рубіо.