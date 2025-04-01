Сибіга цього тижня візьме участь у засіданні глав МЗС країн НАТО, де може зустрітися з Рубіо

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що братиме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, що пройде 3-4 квітня у Брюсселі.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу з німецькою колегою Анналеною Бербок у Києві.

Сибіга сказав, що запрошений на зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, що пройде у Брюсселі у четвер і п’ятницю.

"Я отримав запрошення до участі в Брюсселі на засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО. Звичайно, що будь-який багатосторонній захід я завжди використовую для проведення двосторонніх зустрічей", – сказав він.

Сибіга деталізував, що станом на зараз в нього вже підтверджено 14 двосторонніх зустрічей з колегами.

"І, звичайно, що ми зацікавлені в проведенні зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо", – додав він.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що Україна веде консультації зі США про прийнятну редакцію угоди про мінерали.

Нагадаємо, 1 квітня до Києва прибули з візитами міністри закордонних справ Литви та Німеччини. Для німецької міністерки Анналени Бербок це прощальний візит перед відставкою.