СМИ: в НАТО приостановили обсуждение своего подхода к отношениям с РФ

В НАТО приостановили обсуждение по переосмыслению своих отношений с Россией, пока США ведут переговоры об урегулировании войны в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию Euractiv от источников.

В прошлом году 32 лидера Альянса заявили, что хотят разработать рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России с учетом меняющейся среды безопасности к своему следующему саммиту в июле этого года.

Саммит в Гааге должен был стать поворотным моментом в отношениях между НАТО и Россией после того, как они остаются замороженными из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Сейчас, когда США ведут переговоры о мирном урегулировании с Россией и Украиной, все дискуссии на эту тему "приостановлены", сообщил источник издания. "Мы не говорим об этом", – сказал другой собеседник за четыре месяца до саммита в Гааге.

На этом этапе в Альянсе не понимают, чего США стремятся в отношениях с Россией. "Мы не знаем", – сказал один из собеседников, повторяя слова своих коллег.

Но американский чиновник сказал изданию, что среди членов Альянса "продолжаются дискуссии относительно гаагского саммита", и он "не хотел бы забегать вперед относительно разговоров, которые происходят".

"Что касается Украины, все члены Альянса согласны с тем, что смерть и разрушения должны прекратиться. Президент Трамп хочет способствовать миру, и по его указанию мы готовы обеспечить решительное лидерство, необходимое для достижения устойчивого урегулирования", – добавил представитель США.

Все члены НАТО соглашаются с тем, что Основополагающий акт НАТО-Россия 1997 года, который определяет отношения между НАТО и РФ, больше не является актуальным, как и пять принципов по взаимодействию с Россией.

Существуют разногласия относительно того, должно ли НАТО объявить их недействительными в одностороннем порядке, или подождать и посмотреть, удастся ли достичь двустороннего соглашения позже.

На данный момент в НАТО согласились, что Россия остается наиболее значительной и прямой угрозой безопасности членов Альянса.

В четверг, 3 апреля, в Брюсселе начнется встреча министров иностранных дел НАТО, в которой впервые примет участие госсекретарь администрации Трампа Марко Рубио.

Уже известно, что в Брюсселе возможна встреча главы МИД Украины Андрея Сибиги с Рубио.