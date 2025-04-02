У НАТО готуються до першої зустрічі з держсекретарем США, також за участю України

У четвер, 3 квітня, у Брюсселі розпочнеться зустріч міністрів закордонних справ НАТО, у якій уперше візьме участь держсекретар адміністрації Трампа Марко Рубіо.

У штаб-квартирі НАТО "Європейській правді" повідомили про очікування від цієї зустрічі.

У НАТО наголосили, що переговори, які відбудуться у Брюсселі, присвячені "підготовці до нашого саміту в Гаазі". Саміт НАТО відбудеться 24-25 червня.

Важливим елементом буде те, що у міністерській події у Брюсселі має взяти участь державний секретар США Марко Рубіо, який представить очікування адміністрації Трампа. "Це вже друга зустріч з новою адміністрацією США", – нагадав представник Альянсу, що спілкувався з журналістами щодо планів на міністерського засідання.

"Очікується, що вони обміняються думками про те, як зберегти динаміку збільшення оборонних витрат і як відновити оборонне промислове виробництво. Ми також очікуємо, що вони обміняються думками щодо нашої подальшої підтримки України", – розповів представник НАТО, який надав коментарі "ЄП" на умовах анонімності.

Також у штаб-квартирі наголосили, що під час зустрічі міністрів закордонних справ відбудеться засідання Ради Україна – НАТО (РУН) за участю міністра закордонних справ України Андрія Сибіги і високого представника ЄС Каї Каллас. У засіданні РУН передбачається зустріч усіх міністрів, у тому числі держсекретаря Рубіо.

Вже відомо, що у Брюсселі можлива зустріч Сибіги з Рубіо.

Водночас у США наголошують, що Рубіо у НАТО обговорить забезпечення миру в Україні.

Як повідомлялося, абсолютна більшість українців вважають поганим для України президентство Трампа.