Президентка Європейського центробанку: тарифи Трампа негативно вплинуть на весь світ

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що обіцяний президентом США Дональдом Трампом тарифний план спричинить негативний влив у всьому світі.

Її заяву наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Лагард, збитки від тарифів залежатимуть від того, наскільки далеко вони зайдуть і як довго діятимуть.

"Це буде негативний вплив у всьому світі, й інтенсивність і тривалість впливу буде варіюватися залежно від масштабу, від продуктів, на які спрямовані заходи, від того, як довго вони триватимуть, від того, чи будуть переговори", – сказала вона.

Лагард також додала, що "ескалація тарифів" часто призводить до переговорів, оскільки "вони виявляються шкідливими навіть для тих, хто їх запроваджує".

За її словами, в ході таких переговорів сторони зрештою "знімають деякі з цих бар'єрів".

Як відомо, у середу Трамп оголосить про запровадження нових масштабних взаємних тарифів на товари світових торговельних партнерів.

Свій тарифний план американський президент назвав "Днем визволення", наголошуючи на тому, що тарифи повернуть США робочі місця і наповнять федеральний бюджет трильйонами доларів нових надходжень.

Трамп також казав, що ці тарифи стосуватимуться всіх країн.