Президент Европейского центробанка: тарифы Трампа негативно повлияют на весь мир

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что обещанный президентом США Дональдом Трампом тарифный план повлечет негативное влияние во всем мире.

Ее заявление приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Лагард, убытки от тарифов будут зависеть от того, насколько далеко они зайдут и как долго будут действовать.

"Это будет негативное влияние во всем мире, и интенсивность и продолжительность воздействия будет варьироваться в зависимости от масштаба, от продуктов, на которые направлены меры, от того, как долго они будут продолжаться, от того, будут ли переговоры", – сказала она.

Лагард также добавила, что "эскалация тарифов" часто приводит к переговорам, поскольку "они оказываются вредными даже для тех, кто их вводит".

По ее словам, в ходе таких переговоров стороны в конце концов "снимают некоторые из этих барьеров".

Как известно, в среду Трамп объявит о введении новых масштабных взаимных тарифов на товары мировых торговых партнеров.

Свой тарифный план американский президент назвал "Днем освобождения", подчеркивая, что тарифы вернут США рабочие места и наполнят федеральный бюджет триллионами долларов новых поступлений.

Трамп также говорил, что эти тарифы будут касаться всех стран.