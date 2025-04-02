"Укрзалізниця" та Австрія хочуть запустити потяг із сидячими місцями до Ужгорода

"Укрзалізниця" та державна залізнична компанія Австрії Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) опрацьовують запуск потяга з сидячими місцями до Ужгорода.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає "Європейська правда".

Як розповіли в компанії, 2 квітня голова "Укрзалізниці" Олександр Перцовський та генеральний директор ÖBB Андреас Матте обговорили перспективи розвитку та покращення пасажирського залізничного сполучення між Україною та Австрією.

Зокрема, зазначається, що залізничники обох країн опрацьовують запуск поїзда з австрійськими сидячими вагонами до Ужгорода, через Чоп.

Під час зустрічі в Києві вони розглянули також можливість запуску нового та більш комфортного пересадкового сполучення між Києвом та Віднем.

Сторони домовилися про спільне навчання поїзних бригад і технічних фахівців. Працівники "УЗ" пройдуть у Відні тренінги з пасажирського та технічного сервісу, сказано в повідомленні.

В середині грудня вирушив у перший рейс поїзд №9/10 Київ – Будапешт Transcarpathia. Запуск цього рейсу анонсували у листопаді. Тоді ж "Укрзалізниця" анонсувала з грудня рейс Київ – Братислава з однією пересадкою.

Тим часом вантажна авіакомпанія Supernova Airlines, яка належить власникам "Нової пошти", планує зробити Прагу своєю базою для нових міжнародних рейсів.