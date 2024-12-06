Авіакомпанія "Нової пошти" планує базуватися у Празі

Вантажна авіакомпанія Supernova Airlines, яка належить власникам "Нової пошти", планує зробити Прагу своєю базою для нових міжнародних рейсів.

Про це в інтерв’ю ЦТС повідомив головний виконавчий директор компанії Ярослав Красножон, передає "Європейська правда".

За словами Красножона, наразі Supernova Airlines вважає Прагу логічним місцем для створення хабу.

Він зауважив, що хоч вона й більш віддалена від України географічно, але там "непогане автомобільне сполучення", а відтак – все можна довезти автобаном.

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Красножон акцентував, що Прагу обрали у зв'язку з тим, що Чехія привітно ставиться до українських підприємств і надала змогу використовувати її аеропорт для польотів у Штати.

"Наприклад, Польща не хоче цього робити. І Румунія теж не поспішає. А Чехія пішла нам назустріч. Попри наявність європейського сертифіката, таке рішення залишається на розсуд авіаційної влади країни", – проінформував він.

Він також поділився деталями планування рейсів до США.

"Плануємо, що це будуть рейси Прага – Нью-Йорк. В Нью-Йорку, скоріше за все, буде аеропорт "Ньюарк-Ліберті". Це буде переліт з технічною посадкою в Кефлавіку для дозаправки", – зазначив Красножон.

Нещодавно писали, що із середини грудня Львів матиме нове залізничне сполучення зі столицею Молдови Кишиневом.

Окрім цього, "Укрзалізниця" оголосила про запуск нового прямого міжнародного рейсу "Київ – Будапешт", він буде курсувати щоденно, починаючи з 15 грудня.