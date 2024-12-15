До Будапешта вирушив у перший рейс потяг із Києва

У неділю, 15 грудня, вирушив у перший рейс потяг №9/10 Київ – Будапешт Transcarpathia – на нього вже продано майже 2 тисячі квитків.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця", передає "Європейська правда".

Як зазначили в Укрзалізниці – на своєму шляху потяг долатиме 1170 кілометрів. Він зупинятиметься у Львові, Славську, Мукачеві, Чопі, Захоні, Ньїредьгазі, Дебрецені та Сольноку.

"За перші два дні з моменту відкриття продажу пасажири оформили майже 2000 квитків на цей поїзд", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що найзатребуванішими серед покупців традиційно виявились вихідні напередодні Різдва та Нового року.

"Цей поїзд вже має особливу історію через тривалість і складність роботи по його запуску. Але спільні дипломатичні зусилля двох міністерств і двох залізниць допомогли віднайти рішення – і в результаті поїзд №9/10 Київ – Будапешт став останнім у розробці розкладу руху угорських залізниць", – прокоментував віцепремʼєр-міністр України Олексій Кулеба.

Фото: Укзалізниця

Фото: Укзалізниця

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський зазначив, що цей міжнародний маршрут – додаткова можливість для повернення українців додому та подорожей світом.

Цей поїзд дасть можливість зручної пересадки на авіарейси одного з найбільших аеропортів регіону, а також на поїзди до Відня, Зальцбурга, Інсбрука, Мюнхена, Цюриха та інших європейських міст.

Нагадаємо, запуск цього рейсу анонсували у листопаді. Тоді ж "Укрзалізниця" анонсувала з грудня рейс Київ – Братислава з однією пересадкою.

Тим часом вантажна авіакомпанія Supernova Airlines, яка належить власникам "Нової пошти", планує зробити Прагу своєю базою для нових міжнародних рейсів.