"Укрзалізниця" и Австрия хотят запустить поезд с сидячими местами в Ужгород

"Укрзалізниця" и государственная железнодорожная компания Австрии Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) прорабатывают запуск поезда с сидячими местами в Ужгород.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці", передает "Европейская правда".

Как рассказали в компании, 2 апреля глава "Укрзалізниці" Александр Перцовский и генеральный директор ÖBB Андреас Матте обсудили перспективы развития и улучшения пассажирского железнодорожного сообщения между Украиной и Австрией.

В частности, отмечается, что железнодорожники обеих стран прорабатывают запуск поезда с австрийскими сидячими вагонами в Ужгород, через Чоп.

Во время встречи в Киеве они рассмотрели также возможность запуска нового и более комфортного пересадочного сообщения между Киевом и Веной.

Стороны договорились о совместном обучении поездных бригад и технических специалистов. Работники "УЗ" пройдут в Вене тренинги по пассажирскому и техническому сервису, сказано в сообщении.

В середине декабря отправился в первый рейс поезд №9/10 Киев – Будапешт Transcarpathia. Запуск этого рейса анонсировали в ноябре. Тогда же "Укрзалізниця" анонсировала с декабря рейс Киев – Братислава с одной пересадкой.

Тем временем грузовая авиакомпания Supernova Airlines, которая принадлежит владельцам "Новой почты", планирует сделать Прагу своей базой для новых международных рейсов.