З середини грудня пасажири зможуть добиратися із Києва до столиці Словаччини – Братислави – із пересадкою у місті Чоп у Закарпатській області.

Про це розповів віцепрем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає "Європейська правда".

Як зазначив міністр, з 15 грудня маршрут з Києва до Братислави забезпечуватимуть поїзд №27/28 Київ – Чоп – Київ та новий поїзд словацької залізниці №617/961 Чоп – Братислава – Чоп.

Міжнародне сполучення між столицями України та Словаччини має на меті з’єднати Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та іншими великими містами сусідньої Словаччини (Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин, Попрад).

Реклама:

Це також відкриває широкий вибір можливостей доїзду до більшості міст Чехії разом із Прагою, акцентував Кулеба.

Як зазначається, пересадка між поїздами узгоджена, а купівлю двох квитків можна буде здійснити через "Укрзалізницю".

Фото: Facebook

Цей маршрут запустили в рамках домовленостей урядів України та Словаччини про розвиток у сферах інфраструктури та логістики.

Окрім цього, "Укрзалізниця" оголосила про запуск нового прямого міжнародного рейсу "Київ-Будапешт", він буде курсувати щоденно, починаючи з 15 грудня.

Нагадаємо, також у грудні польський перевізник планує запустити новий маршрут Варшава – Ковель.