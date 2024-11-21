"Укрзалізниця" анонсувала з грудня рейс Київ – Братислава з однією пересадкою
З середини грудня пасажири зможуть добиратися із Києва до столиці Словаччини – Братислави – із пересадкою у місті Чоп у Закарпатській області.
Про це розповів віцепрем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає "Європейська правда".
Як зазначив міністр, з 15 грудня маршрут з Києва до Братислави забезпечуватимуть поїзд №27/28 Київ – Чоп – Київ та новий поїзд словацької залізниці №617/961 Чоп – Братислава – Чоп.
Міжнародне сполучення між столицями України та Словаччини має на меті з’єднати Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та іншими великими містами сусідньої Словаччини (Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин, Попрад).
Це також відкриває широкий вибір можливостей доїзду до більшості міст Чехії разом із Прагою, акцентував Кулеба.
Як зазначається, пересадка між поїздами узгоджена, а купівлю двох квитків можна буде здійснити через "Укрзалізницю".
Цей маршрут запустили в рамках домовленостей урядів України та Словаччини про розвиток у сферах інфраструктури та логістики.
Окрім цього, "Укрзалізниця" оголосила про запуск нового прямого міжнародного рейсу "Київ-Будапешт", він буде курсувати щоденно, починаючи з 15 грудня.
Нагадаємо, також у грудні польський перевізник планує запустити новий маршрут Варшава – Ковель.