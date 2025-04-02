Партія влади у Грузії відсторонила ГО від участі в ухваленні рішень держорганами

Парламент Грузії, де немає опозиції, підтримав зміни до законодавства, що передбачають виключення громадських організацій з процедур ухвалення рішень державними органами.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Парламент 81 голосами підтримав в остаточному читанні зміни до 14 законів, ініційовані партією влади "Грузинська мрія".

Поправки торкнулися усіх законів, де йшлося про обов’язкову участь неурядових організацій у процедурах ухвалення рішень державними органами.

Зокрема, йдеться про висування кандидатур від громадського сектору до Ради прокурорів та дисциплінарної колегії судів загальної юрисдикції.

Проєкт змін аргументували тим, що участь громадських експертів у розробці державних політик і важливих рішень може бути "загрозою для суверенітету".

"Більшість неурядових організацій фінансується з-за кордону. Відповідно, ці організації представляють інтереси держав та організацій-спонсорів. З огляду на це, їхні дії у процесі ухвалення державних рішень не грунтуються на інтересах місцевого суспільства, а слугують політичному й економічному порядку денному зовнішніх сил", – заявили автори у пояснювальній записці.

Перед цим у Грузії схвалили оновлений закон про "іноагентів", який партія влади називає "копією американського".

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розкритикували новий закон "про іноагентів", як і оновлений закон про телерадіомовлення.