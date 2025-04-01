У Грузії схвалили оновлений закон про "іноагентів", який називають "копією" американського

Парламент Грузії в остаточному читанні ухвалив закон "про реєстрацію іноземних агентів", який, за твердженням керівної партії "Грузинська мрія", є аналогом американського FARA і його "прямою копією".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Вищезгаданий закон був ухвалений у США у 1930-х роках для придушення нацистської та радянської пропаганди. Метою FARA є контроль прямого впливу іноземної сили на внутрішню політику, коли суб'єкти, що фінансуються з-за кордону, не діють автономно і повністю підкоряються вказівкам.

Водночас грузинські неурядові і медійні організації заявляють, що закон FARA у США не перешкоджає діяльності незалежних неурядових організацій і вільних ЗМІ, тоді як "незаконний уряд Іванішвілі хоче переінакшити російський закон, ухвалений проти цивільного сектора".

Ухвалений в Грузії законопроєкт регулює, зокрема, питання реєстрації "іноагентів", забезпечення публічності заяви про реєстрацію, подання щорічної фінансової декларації, анулювання реєстрації, проведення моніторингу з метою виявлення "іноагентів".

У грузинському законопроєкті визначається кримінальна відповідальність за ухилення від реєстрації як "іноагента" або недотримання відповідних вимог закону.

Забезпечувати виконання закону буде доручено Антикорупційному бюро.

Минулого року парламент Грузії ухвалив закон "Про прозорість іноземного впливу" – російський аналог закону про "іноагентів" – на тлі багатотисячних протестів, критики опозиції та міжнародних партнерів.

Лідери ЄС констатували, що ухвалення закону про "іноагентів" фактично зупиняє процес євроінтеграції Грузії.

Однак згодом грузинська влада заявила, що має намір замінити скандальний закон про "іноагентів", ухвалений торік, "прямою копією" нинішньої редакції американського закону FARA.